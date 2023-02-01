Для музыкальных школ Казани за три года приобрели инструментов на 24 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для музыкальных школ Казани за 3 года по нацпроекту «Культура» приобрели инструменты на 24,2 млн рублей. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, на эти средства были приобретены фортепиано для 18 учреждений, обновлены инструменты в детской музыкальной школе №4, а также полностью оснащен сводный детский симфоджаз-оркестр.

Кроме того, Абзалов отметил, что в прошлом году были дополнительно закуплены музыкальные инструменты еще на 10 млн рублей. Так, школы получили фортепиано, виолончели, гусли, аккордеон и домры. А для детской музыкальной школы №2 еще планируется приобрести клавесин.

Отдельно он рассказал о том, что в 2022-м завершился капитальный ремонт в музыкальных школах №1 и , а также в детской школе искусств №10. В этом году будет разработана проектно-сметная документация для ремонта школ искусств в других районах Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре в Казани после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского. К 90-летию учреждения здание на ул. Горького, 22/26 — объект культурного наследия — полностью реконструировали.

В здании появился интерактивный музей, а также новые музыкальные инструменты. Во внутреннем дворе обустроили сцену для проведения камерных концертов. На открытии побывали народные артисты России Денис Мацуев и Константин Хабенский.

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Максим Кокунин