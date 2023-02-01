СМИ: СБУ проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины проводит обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, розыскные мероприятия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Отмечается, что речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд). Еще одной причиной обысков является уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Официальных комментариев СБУ пока не давала.



Обыски у Коломойского проходят не первый раз. В последний раз подобное мероприятие в отношении олигарха проводилось в сентябре 2022 года. Тогда обыски касались дела о завладении имуществом компании «Укрнафта». Они проходили в 5 часов утра.

В ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского, а также Геннадия Боголюбова. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти.



Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

Об уголовном деле стало известно в августе 2021-го. Напомним, «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта». В 2007-м контроль над ней перешел к Коломойскому. «Укртатнафта» приняла крупную партию нефти, после чего преступное сообщество отстранило от работы татарстанских менеджеров и акционеров, а нефть оставило себе.

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Антон Гаврилов