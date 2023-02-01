Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему, сообщает «РИА Новости».

— С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках, — прим. ред.) и быстро осваивать средства, — сказала она.

Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу.

Фото: duma.gov.ru(архив)

С 1 января 2022 года в России вступили в силу изменения в ФЗ-44, так называемый закон о государственных закупках. Они были рассчитаны на то, чтобы упростить процедуру госзакупок и облегчить поставщикам доступ к данным процедурам, соответственно, к государственным средствам. Кроме того, предполагалось, что они поспособствуют снижению количества нарушений, выявляемых в ходе закупочных процедур, особенно тех, что касаются картельных сговоров. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин