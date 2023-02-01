Приволжский суд Казани отправил Булата Салимзянова под домашний арест до 30 марта

Приволжский районный суд Казани отправил директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы России Булата Салимзянова под домашний арест до 30 марта, сообщили «Реальному времени» в суде. Об этой мере пресечения просили сотрудники СУ СКР по Татарстану.

37-летнего Булата Салимзянова подозревают в получении взятки «за лоббирование интересов предпринимательницы при заключении договоров на рекламу». По версии Следкома, в 2020—2021 годы между казанским центром ФАС и неким ИП заключались договоры по оказанию рекламных услуг. Как полагают силовики, подозреваемый довел до владелицы ИП информацию «о необходимости передачи ему трети от их суммы за лоббирование ее интересов при заключении договоров, а также создания условий для их исполнения в будущем». В результате бизнес-леди перечислила 104 тысячи на счета супруги подозреваемого и его доверенного лица, считают силовики.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным источников «Реального времени», вину в получении средств Булат Салимзянов признал. До прихода в Учебно-методический центр он работал помощником руководителя Татарстанского УФАС России, а также замруководителя Марийского УФАС.



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Ирина Плотникова