Швейцария пересмотрит отношения с Россией

Власти Швейцарии планируют пересмотреть свои отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии. Об этом со ссылкой на доклад правительства сообщает «РИА Новости».

— Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке, — написано в отчете.

В докладе упоминается, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, две недели назад министр экономики Швейцарии Ги Пармелан заявил, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, нарушила бы закон. Он назвал Швейцарию правовым государством, которое обязано соблюдать Конституцию.

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Айрат Назипов