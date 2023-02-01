Айрат Хайруллин предложил подумать над развитием «микроскотоводства» в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин призвал «обратить внимание на тему микроскотоводства».

— Плюсов много: безвредность добавки, отличная замена натуральному мясу благодаря высокому содержанию белка, витаминов, клетчатки и минералов, более экологичное производство по сравнению с производством мяса, — написал он в своем telegram-канале.

Айрат Хайруллин также напомнил, что в январе Евросоюз одобрил идею об использовании порошка из сверчков в разных продуктах питания. По его мнению, массовому использованию подобных продуктов поспособствуют технологии цифровизации.

— Батончики для спортсменов с мукой из насекомых уже есть. Что думаете про более массовое употребление? — написал министр.

24 января стало известно, что в Европе вступает в силу новый закон, согласно которому можно есть домашних сверчков. Подобная инициатива вскоре будет принята и в отношении личинок жука-мусорника.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов