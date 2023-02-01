Генпрокуратура признала «Форум свободной России» нежелательной в стране организацией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» нежелательной на территории государства. Информация о решении направлена в Министерство юстиции страны.

В Генпрокуратуре объяснили, что результаты изучения поступивших материалов показали, что деятельность «Форума свободной России» представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства.

Минюст России должен включить сведения о решении Генпрокуратуры в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране, и обнародовать их.

«Форум свободной России» представляет собой конференцию российской оппозиции. Она проходит два раза в год в Вильнюсе (Литва). Ее цель состоит в объединении «российских сторонников европейских демократических ценностей, где бы они ни жили».

«Форум свободной России» появился в марте 2016 года. Его основатели Гарри Каспаров* и Иван Тютрин* внесены Министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.

*признан в России иноагентом

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Татьяна Демина