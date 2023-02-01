Исполком Верхнеуслонского района Татарстана возглавил Рустам Файрушин

Главой исполкома Верхнеуслонского района Татарстана избран Рустам Файрушин. За его кандидатуру на 30-м заседании Совета муниципалитета проголосовали 93,4% депутатов.

Всего на конкурс на замещение вакантной должности заявки подали семь человек. Пять кандидатур отклонили из-за несоответствия предъявляемым требованиям положения конкурса, сообщает пресс-служба Верхнеуслонского района Татарстана. Конкуренцию Рустаму Файрушину составил Ренат Хисамов.

Рустам Файрушин на посту руководителя исполкома Верхнеуслонского района сменил Ильнура Шакирова. Он досрочно покинул свой пост в первой половине декабря 2022 года.

Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru (Ильнур Шакиров слева)

Ильнур Шакиров возглавлял исполком Верхнеуслонского района Татарстана с октября 2020 года. С 2011-го по 2017 й- он занимал должность главного советника Управления по работе с территориями президента Татарстана, затем два года был заведующим информационно-аналитическим отделом Управления по работе с территориями президента республики. С 2019-го по 2020-й работал заместителем председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

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Татьяна Демина