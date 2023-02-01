Владимир Путин призвал Минобороны России не допускать обстрелы пограничных с Украиной регионов

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины. Об этом он сказал на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

— Приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства, — сказал глава государства.

Он добавил, что многие люди лишились жилья и были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Также жители приграничных регионов столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии.

— Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно, — добавил президент.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию с совещания. Посмотреть заседание можно на нашем YouTube-канале.

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Айрат Назипов