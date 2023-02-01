Украинская армия ударила ракетой «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба»
ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Транснефть».
Как рассказали представители организации, инцидент произошел вечером 31 января. ВСУ попытались обстрелять НПС Новозыбково.
— Взрыв боеприпаса произошел во вторник в чистом поле вблизи поселка Мамай, в нефтепровод не попали, — рассказал изданию собеседник агентства.
— Именно по «Дружбе» экспортирует в Европу нефть «Татнефть». Сообщают, что нефтепровод не поврежден. Но, как говориться, есть сомнения. Многое накануне говорилось о недопустимости экспортных поставок странам, установившим ценовой потолок в контактах на покупку нефти. Но, как видим, прекращение поставок может состояться и по более прозаический причине, — прокомментировал удар блогер и экономист Альберт Бикбов.
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