В Казани отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского

В 2023 году в Казани капитально отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского. Кроме того, к лету завершится обновление библиотеки №27 по улице Баруди, рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

По его словам, в центральной библиотеке на улице Вишневского не только обновят коммуникации и проведут отделку помещений — ее также модернизируют по новому стандарту.

Как отметил Азат Абзалов, в столице Татарстана уже отремонтировали библиотеку №26 по улице Клары Цеткин и библиотеку №13 по улице Мавлютова. После их обновления количество посетителей выросло вдвое — около 90 тысяч в 2022 году.

Отремонтированные библиотеки объединяют функции книгохранилища и современного общественного пространства. Он напомнил, что казанская библиотека №13 «Сандугач» стала первой в городе с концертным залом.

Фото: kzn.ru

Отдельно Азат Абзалов рассказал, что вместе с новыми стенами изменился и подход к формированию книжных фондов. На их комплектование за 2 года было выделено 23 млн рублей.

— Сегодня в библиотеках можно найти литературу на любой вкус. Кроме того, каждое учреждение имеет доступ к высокоскоростному интернету, — подчеркнул начальник Управления культуры.

Напомним, благоустройство территории, прилегающей к капитально отремонтированной библиотеке №13 «Сандугач» в Приволжском районе Казани, завершилось в августе 2022 года. Это была вторая в городе библиотека, которую модернизировали по новому стандарту: в ней есть главное пространство с книгами, зоны для творческих встреч, аудитория-мастерская, выставочный зал, посвященный творческому наследию поэтессы и драматурга Гульшат Зайнашевой, а также сменные экспозиции.

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Максим Кокунин