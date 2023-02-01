В Казахстане объяснили решение ликвидировать торговое представительство в России

В Минторговли Казахстана объяснили решение ликвидировать торговое представительство республики в России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

— Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах, — заявили в министерстве.

Уточняется, что это решение не потребует денонсации межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане. Также это не отразится на развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.

Фото: pixabay.com

Товарооборот между двумя странами за январь-ноябрь 2022 года составил $23,6 млрд, что на 6,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, сегодня Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Публичное обсуждение проекта продлится две недели.

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Айрат Назипов