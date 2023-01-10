Итоги дня: Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, рекордные сборы «Чебурашки», Путин о контроле за ценами
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 10 января:
- Генерал-полковник из Казани Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января, сообщили в СМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может опровергнуть или подтвердить эту информацию.
- За 9 дней новогодних каникул в столице Татарстана зафиксировали 27 повреждений водопроводов и 437 заявок на засор канализации. «Для сравнения, за одну будничную неделю происходит до 60 отключений воды». Замруководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин заявил, что не может сказать, что «все прошло безоблачно и гладко». Однако он отметил, что в праздники в Казани не было отключений электроэнергии и газоснабжения.
- В Татарстане ночью в среду, 11 января, ожидается сильный мороз. В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью ожидается от -29 до -34 градусов. В отдельных районах Татарстана похолодает до -35..-40 °С. А сегодня ночью в республике температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42 °С.
- Новый год в СИЗО встретил замруководителя исполкома Бугульминского района Вахит Гарафутдинов. Уголовное дело против VIP-чиновника было возбуждено сразу по двум статьям — о взятке в значительном размере и особо крупном мошенничестве, однако мера пресечения оспаривается. Рассмотреть жалобу защитника по назначению Верховный суд РТ намеревался сегодня, но на заседание не явился ни один из договорных адвокатов, поэтому его отложили.
- В 2023 году из бюджета Казани на содержание садов, парков, скверов, а также лесопарка «Лебяжье» готовы направить почти 350,6 млн рублей, кто займется работами, пока неизвестно. В сумму входят два контракта — на почти 150,6 миллиона и на 200 миллионов рублей. В первом перечне общественных пространств Казани, которые требуется содержать, указаны 126 объектов, а во втором — 32 общественных пространства в семи районах Казани.
- Сегодня перед Ново-Савиновским райсудом Казани предстала молодая женщина, которую обвиняют — впервые за многие годы в практике местных судов — в незаконной передаче посторонним своего новорожденного сына. В СК и прокуратуре считают: сделка была заключена в декабре 2020-го, когда малышу было всего 3 недели. Новым местом жительства юного казанца стал южный город-курорт, но уже через пару месяцев из новой семьи его изъяли. После чего новый «папа» пошел под суд. Теперь дошла очередь и до биологической матери. Детали этого темного во всех отношениях дела выяснило «Реальное время».
- Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. «Чебурашка» с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 082 245 827 рублей, а общие сборы «Холопа» составили 3 082 031 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Группа по делам Совета Европы (СЕ) при посольстве России во Франции сообщила, что страна вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий СЕ. Уточняется, что теперь Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Кроме того, Москва может также денонсировать и другие соглашения.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, к каким действиям Запада готовятся в Москве и какую политику этому можно противопоставить. Он убежден, что «американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Напористая внешняя политика Белого дома, разнузданная агрессивность НАТО, появление военного блока АУКУС и других — это тоже следствие корпоративного влияния».
- Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как было обещано ранее, а на другую — «космическую» — сумму. В итоге администрация группы в социальных сетях управления Набережных Челнов дала ответ на многочисленные жалобы. Там отметили, что «начисление за жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством и производится в соответствии с общедомовыми и индивидуальными приборами учета с учетом тарифа...»
- Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин потребовал расформировать так называемый «шестой отдел» в Набережных Челнах, который занимается борьбой с организованной преступностью. На сегодняшний день в челнинском «шестом отделе» работают 15 сотрудников.
- Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено сегодня с 14:10, сообщили в Минтрансе. Напомним, движение автомобилей и автобусов ранее приостанавливали в связи с ремонтно-восстановительными работами. Планировалось, что его откроют не раньше 16:00.
- Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством образцов востребованных вооружений, военной техники и средств поражения. По словам Медведева, это поможет оптимизировать систему контроля в этой области и достигать более эффективного результата. Он добавил, что сейчас фиксируются случаи срывов гособоронзаказа, и напомнил о наказании за это.
- Несмотря на то что инфляция в России снижается, сейчас особенно важно уделять внимание контролю цен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Глава государства также отметил, что у ФАС много задач, а одна из них — это контроль за ценами. В свою очередь Шаскольский заявил, что на данный момент «контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение». Глава ФАС рассказал и о причинах роста цен на стройматериалы.
- Дефицит федерального бюджета в России по итогам 2022 года оценивается в 3,35 трлн рублей. Доходы составили 27,77 триллиона, а расходы — 31,11 триллиона.
Выше, чем в 2022 году, дефицит федерального бюджета был только в пандемийном 2020-м. Тогда он достиг 4,1 триллиона рублей. В этом году сумма должна составить 2,9 трлн рублей. За декабрь прошлого года дефицит федерального бюджета оценивается в 3,9 трлн рублей. Расходы составили почти 6,9 триллиона — это 22% от всего объема 2022-го.
- Татарстан и Марий Эл официально утвердили границу — данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Ее протяженность составляет 334 километра, и проходит она в основном по территории лесных массивов и сельхозугодий северо-западной части республики. Со стороны Татарстана на границе расположены Зеленодольский, Высокогорский, Атнинский, Арский и Балтасинский районы, в Марий Эл — город Волжск, Волжский, Моркинский и Мари-Турекский районы. Наполнение ЕГРН точными сведениями — один из этапов реализации в Татарстане госпрограммы «Национальная система пространственных данных».
- В центре Казани продают трехэтажное здание №27 по улице Кремлевской под отель или апартаменты — речь идет о доме, который находится напротив здания прокуратуры Татарстана. Автор объявления указывает, что объект имеет площадь 1 191 «квадрат». Также он может идеально подойти под отель, апартаменты и другие учреждения. Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по ремонту кровли и проведению тепла. При этом само здание является памятником регионального значения.
- Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на портале «Госуслуги», ей уже воспользовались 6 тысяч семей по всей России. Зарегистрировать ребенка можно лишь по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.
- В Татарстане уровень газификации составил 99,5%, сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, отметив, что это один из самых высоких показателей в России. По словам Усманова, специалисты выявили потенциал догазификации 18 тысяч домов. От жителей Татарстана компания получила 17 408 заявок, при этом заключено 16 380 договоров. Газ доведен до границ участков 12 011 домов. На сегодняшний день подключено к газу порядка 6 тысяч домовладений.
- В России завели первое дело об административном правонарушении по новой статье о пропаганде ЛГБТ — дело по ст. 6.21 КоАП России («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола») завели в московском отделе МВД «Гольяново» 28 декабря 2022 года. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
- Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
- В Казани в начале года зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. Однако эпидпорог все еще превышен, сообщил заместитель начальника Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов. Он уточнил, что говорить о «значительном снижении заболеваемости» пока рано. «Ситуация остается напряженной», — констатировал спикер.
- АО «Татэнерго» хочет реализовать сразу 25 производственных помещений и участков земли в Татарстане. Об этом стало известно «Реальному времени».
За все объекты предприятие хочет получить в общей сложности 284 млн рублей. Подавляющее большинство помещений находятся в Казани. Также участки земли организация намерена продать в Набережных Челнах и в Заинске.
- Задолженность АвтоВАЗа перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд рублей до 120 млрд рублей, сообщил президент компании Максим Соколов. Он отметил, что компания уплатила в 2022 году более 10 млрд рублей процентной нагрузки и в 2023 году не ожидается ее снижения. Динамика долгов предприятия будет зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей.
Ключевые события 321-го дня специальной военной операции на Украине:
- Командование ВСУ полгода назад планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог сообщил командир одного из российских подразделений. Уточняется, что такие отметки были обнаружены на украинских картах, найденных на покинутых войсками позициях под Авдеевкой. Ранее там размещались командные пункты противника. Карты отпечатаны по советским шаблонам. Например, Мариуполь на них все еще указан как Жданов.
- Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступил в начале тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Он заявил, что в этом году необходимо модернизировать работу военкоматов, расширить арсенал современных ударных средств российских войск и доработать экипировку военных.
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены на огневых позициях: две установки реактивных систем залпового огня «Град» в населенных пунктах Артемовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в городе Северск. В районах населенных пунктов Артемовск и Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
- Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2 866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТехнологииЭкономикаБюджет
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