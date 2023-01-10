АО «Татэнерго» выставило на продажу 25 помещений и участков земли за 284 млн рублей

АО «Татэнерго» хочет реализовать сразу 25 производственных помещений и участков земли в Татарстане. Об этом стало известно «Реальному времени».

За все объекты предприятие хочет получить в общей сложности 284 млн рублей. Подавляющее большинство помещений находятся в Казани. Также участки земли организация намерена продать в Набережных Челнах и в Заинске.

Все производственные помещения отличаются ценами и размерами. Например, самый дорогой объект продается в столице республике за 56,5 млн рублей. Его площадь — 487,9 кв. м. Он находится на улице Адоратского.

В Набережных Челнах организация намерена расстаться преимущественно с участками земли. За 6,6 млн рублей «Татэнерго» готово продать участок площадью 95 соток в Тэцевском проезде.

Фото: tatenergo.ru

Также за миллион рублей компания готова продать КАМАЗ (2008 года выпуска) и автомобиль ГАЗ-3302 (2015 года выпуска) за 495 тысяч рублей. Все объявления компания вывесила за один день.

Напомним, в июле «Реальное время» писало, что стоимость чистых активов АО «Татэнерго» достигла более 52,1 млрд рублей.



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Айрат Назипов