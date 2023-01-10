В России завели первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России завели первое дело об административном правонарушении по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Первое в стране дело по ст. 6.21 КоАП России («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола») завели в московском отделе МВД «Гольяново» 28 декабря 2022 года. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

— Его [дело] возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс», — сообщил Александр Хинштейн.

В начале декабря депутат рассказывал, что после вступления в силу законов о запрете ЛГБТ-пропаганды издательство не остановило продажи подобных книг, а на их обложках начало размещать цитату из статьи 29 Конституции России, в которой говорится о гарантии свободы слова и запрете цензуры.

Напомним, закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ президент России Владимир Путин подписал в начале декабря 2022 года. Согласно ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола гражданину грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным лицам — штраф от 100 до 200 тысяч рублей, юрлицам — от 80 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Татьяна Демина