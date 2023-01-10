В России создали рабочую группу по контролю за производством востребованных вооружений

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством образцов востребованных вооружений, военной техники и средств поражения. Информация опубликована в его телеграм-канале.

По словам Медведева, это поможет оптимизировать систему контроля в этой области и достигать более эффективного результата. Он добавил, что сейчас фиксируются случаи срывов гособоронзаказа, и напомнил о наказании за это.

— Никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарные ответственности для руководства. В случае повторных нарушений введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ, — сказал Медведев.

Напомним, что в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин создал новую должность — своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Ее занял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Айрат Назипов