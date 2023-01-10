СМИ: казанский генерал-полковник Александр Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск ВС России

Генерал-полковник из Казани Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ, сообщает РБК.

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Окончив школу, он поступил в Казанский химико-технологическом институт, после чего попал в армию. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое училище, после чего успешно окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. 22 ноября 2017 года стал Командующим войсками Центрального военного округа ВС РФ. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженца Казани, отметив, что в республике гордятся земляком и желают успехов в службе и больших свершений во славу страны.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Позднее, в ходе СВО, глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина. Так, он обвинил генерала в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок в генштабе. Также его критиковал глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В конце октября прошлого года, Александра Лапина отстранили от должности командующего группировкой российских войск «Центр».

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Айрат Назипов