На «Госуслугах» запустили регистрацию ребенка по месту жительства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на портале «Госуслуги», ей уже воспользовались 6 тысяч семей по всей России, сообщает RT со ссылкой на Минцифры РФ.



Зарегистрировать ребенка можно лишь по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. Для этого нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на портале госуслуг появилась возможность оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Чтобы получить полис, необходима лишь подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». С появлением этой функции отпадает необходимость в ношении с собой пластикового или бумажного варианта.



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Маргарита Головатенко