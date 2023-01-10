«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть»: Песков прокомментировал назначение Лапина главой Сухопутных войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может опровергнуть или подтвердить информацию о назначении генерал-полковника из Казани Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск ВС страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было, — сказал представитель Кремля.

Сегодня в СМИ появилась информация о назначении Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск ВС России с 9 января.

Фото: wikipedia.org (Александр Лапин)

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. Окончив школу, он поступил в Казанский химико-технологический институт, после чего был призван в армию. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое училище, после чего успешно окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. 22 ноября 2017 года стал Командующим войсками Центрального военного округа ВС РФ. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии.

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Антон Гаврилов