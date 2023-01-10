Глава ФАС назвал Владимиру Путину причины роста цен на стройматериалы

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал о причинах роста цен на стройматериалы. Его слова приводит пресс-служба руководителя РФ.

— По рынку строительных материалов мы установили, что рост цен был вызван не только рыночными условиями, но и определенными действиями хозяйствующих субъектов, которые в том числе ориентировались на так называемую экспортную альтернативу, — доложил Шаскольский Путину.

Он отметил, что в ведомстве возбудили дела в отношении металлургов и производителей материалов из древесины, газобетона и стекла. Расследования продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Шаскольского, именно по этой причине ряд строительных материалов в стране начал дешеветь.

Отметим, что еще в августе в России наметилась тенденция к снижению роста стоимости строительных материалов. Об этом заявлял министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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Айрат Назипов