В центре Казани продают здание под гостиницу за 120 млн рублей — оно находится напротив прокуратуры

Фото: google maps (скриншот)

В центре Казани продают трехэтажное здание №27 по улице Кремлевской под отель или апартаменты. Как выяснило «Реальное время», речь идет о доме, который находится напротив здания прокуратуры Татарстана.

Автор объявления указывает, что объект имеет площадь 1191 «квадрат». Также он может идеально подойти под отель, апартаменты и другие учреждения.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по ремонту кровли и проведению тепла. При этом само здание является памятником регионального значения.

Фото: google maps (скриншот)

Отметим, что по этому адресу располагалось «Здание гостиницы «Волжско-Камские номера», где в 1890 и 1909 гг. останавливался Федор Шаляпин. В 2021 году комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия подготовил проектную документацию на проведение работ по сохранению этого объекта.

Напомним, «Реальное время» подробно описывало историю старых домов, расположенных в центре Казани. Ознакомиться с изнанкой города можно в нашем материале.

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Айрат Назипов