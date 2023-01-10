Фильм «Чебурашка» собрал в прокате 3,1 миллиарда рублей — это много или мало?

Российский фильм «Чебурашка», вышедший в прокат в начале 2023 года, к 10 января собрал более 3,1 млрд рублей. Он стал самой кассовой отечественной кинокартиной за всю историю.

По данным ЕАИС на 17.50 вторника, 10 января, общие сборы «Чебурашки», достигли 3,14 миллиарда рублей. В день премьеры фильм собрал почти 226,4 млн рублей.

скриншот ЕАИС

«Чебурашка» по сборам обогнал «Холопа», который до начала этого года был самым кассовым отечественным фильмом — 3,073 млрд рублей. В целом по сборам в России пока лидирует американская кинокартина «Аватар» — она во время проката собрала 3,5 миллиарда рублей.



3,1 миллиарда рублей — это:

$44,56 миллиона , или €41,7 миллиона , по курсу ЦБ на сегодня.

, или , по курсу ЦБ на сегодня. Сумма, которой можно покрыть почти три четверти убытка российских кинотеатров — в декабре он оценивался в 4,5 млрд рублей.

— в декабре он оценивался в 4,5 млрд рублей. Почти четыре бюджета «Чебурашки» — на создание фильма потратили 850 миллионов рублей.

— на создание фильма потратили 850 миллионов рублей. По 25 466 рублей за сеанс — с премьеры состоялось 123 020 показов «Чебурашки»*.

— с премьеры состоялось 123 020 показов «Чебурашки»*. В 7,5 раза больше сборов анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк 5» — он находится в прокате на два дня дольше «Чебурашки» и собрал 413,7 млн рублей*, по России он на 2-м месте в топе-20.

— он находится в прокате на два дня дольше «Чебурашки» и собрал 413,7 млн рублей*, по России он на 2-м месте в топе-20. В 7 раз больше сборов фильма «Непослушник 2» — российская кинокартина с 15 декабря собрала 459,8 млн рублей и находится на 3-м месте в топе-20 по России.

— российская кинокартина с 15 декабря собрала 459,8 млн рублей и находится на 3-м месте в топе-20 по России. В 5,5 раза больше сборов фильма «Елки 9» — в прокате он с 1 декабря 2022 года, за это время собрал 567,85 млн рублей*.

— в прокате он с 1 декабря 2022 года, за это время собрал 567,85 млн рублей*. В два раза больше сборов российского фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы» — в 2022 году он стал самым кассовым, собрав 1,699 млрд рублей.

— в 2022 году он стал самым кассовым, собрав 1,699 млрд рублей. На 383 млн рублей меньше сборов фильма «Аватар» — на сегодняшний день в России он остается самым кассовым, его сборы оцениваются в 3,516 миллиарда.

— на сегодняшний день в России он остается самым кассовым, его сборы оцениваются в 3,516 миллиарда. Четверть от сборов российских фильмов в 2022 году — от продажи билетов на сеансы российского кино в прошлом году собрано 12,3 млрд рублей*.

— от продажи билетов на сеансы российского кино в прошлом году собрано 12,3 млрд рублей*. На 1,23 млрд рублей больше кассовых сборов всех российских фильмов в 2021 году — они составили 1,9 миллиарда*.

* по данным ЕАИС

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Татьяна Демина