В Бугульме арестован замглавы исполкома

Новый год в СИЗО встретил замруководителя исполкома Бугульминского района Вахит Гарафутдинов. Санкцию на его арест в качестве подозреваемого горсуд дал еще 23 декабря.



Само уголовное дело против ВИП-чиновника было возбуждено за день до ареста, причем сразу по двум статьям — о взятке в значительном размере и особо крупном мошенничестве. Мера пресечения оспаривается, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Бугульминского суда.

Рассмотреть жалобу защитника по назначению Верховный суд РТ намеревался сегодня, однако на заседание не явился ни один из договорных адвокатов, поэтому его отложили.

Как сообщают близкие к силовикам источники «Реального времени», о том, что замглавы по инфраструктурному развитию может стать фигурантом уголовного дела в Бугульме поговаривали несколько месяцев. Однако его задержание под конец декабря все равно наделало много шума.

Претензии к чиновнику могут быть связаны с исполнением бюджетного контракта на строительство очистных в одном из поселков района. Контракт на 7 млн рублей был заключен еще в 2018 году, силовики считают — часть денег похитили. Кроме того, один из опрошенных силовиками дал показания о возможной коррупционной составляющей в истории того же строительства очистных.

В СК информацию пока не комментируют.

Несколько лет назад Гарафутдинов уже привлекался к уголовной ответственности по истории с бугульминским фонтанами, за деятельным раскаянием его преследование было прекращено.