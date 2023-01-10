На содержание парков и скверов Казани направят более 350 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году из бюджета Казани на содержание садов, парков, скверов, а также лесопарка «Лебяжье» готовы направить почти 350,6 млн рублей, выяснило «Реальное время». Кто займется работами, пока неизвестно.

В сумму входят два контракта — на почти 150,6 миллиона и на 200 миллионов рублей. В первом в перечне общественных пространств Казани, которые требуется содержать, указаны 126 объектов со всех районов города. Среди них сад «Эрмитаж», зеленая зона по ул.Тэцевская, городской лес «Лебяжье», «Сад Рыбака», сквер у Администрации Кировского и Московского района и так далее. В списке также указаны 94 памятника и мемориала, включая монумент погибшим воинам в парке Горького. В перечне также насосная станция, расположенная в районе озера Изумрудное, и озеро «Марьино».

В контракт на 200 миллионов рублей входят 32 общественных пространства в семи районах Казани, в том числе парки «Крылья Советов», «Черное озеро», «Сосновая роща», Лядской Сад, Центральный парк культуры и отдыха им.Горького, набережная Казанки, парк у озера Лебяжье, сквер у Центра семьи «Казан», Горкинско-Ометьевский лес, сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В перечень также включены 25 объектов, где нужно содержать систему полива. Среди них аарк им.Урицкого, парк Победы и бульвар «Фестивальный». В списке оказались и 60 памятников, включая скульптуру бабушки Аняни в Лядском саду и скульптурную композицию, посвященную писателю Василию Аксенову «Танцующий свинг».

Напомним, в прошлом году в содержание садов, парков, скверов, а также лесопарка «Лебяжье» в столице Татарстана вложили более 361,67 миллиона рублей. Контракты заключили с городским МУП «Горводзеленхоз». На содержание некоторых общественных пространств, например, парка «Континент», бульвара «Белые цветы» и бульвара по улице Юлиуса Фучика, предприятие искало субподрядчиков.

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Татьяна Демина