Долг АвтоВАЗа перед кредиторами вырос до 120 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Задолженность АвтоВАЗа перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд рублей до 120 млрд рублей, сообщил президент компании Максим Соколов.



— Кредитная нагрузка в 120 млрд рублей не то чтобы бетонной плитой, но все же тянет финансовую модель АвтоВАЗа вниз, это объективно. Она плавает — временами чуть меньше, временами чуть больше, — приводит его слова «Интерфакс».

Соколов отметил, что компания уплатила в 2022 году более 10 млрд рублей процентной нагрузки и в 2023 году не ожидается ее снижения. Динамика долгов предприятия будет зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Согласно прошлогодней отчетности АвтоВАЗа по РСБУ, на конец 2021 года краткосрочные обязательства компании снизились на 2,5% — до 83,9 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 13,5%, до 119 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко