Долг АвтоВАЗа перед кредиторами вырос до 120 млрд рублей
Задолженность АвтоВАЗа перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд рублей до 120 млрд рублей, сообщил президент компании Максим Соколов.
— Кредитная нагрузка в 120 млрд рублей не то чтобы бетонной плитой, но все же тянет финансовую модель АвтоВАЗа вниз, это объективно. Она плавает — временами чуть меньше, временами чуть больше, — приводит его слова «Интерфакс».
Соколов отметил, что компания уплатила в 2022 году более 10 млрд рублей процентной нагрузки и в 2023 году не ожидается ее снижения. Динамика долгов предприятия будет зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей.
Согласно прошлогодней отчетности АвтоВАЗа по РСБУ, на конец 2021 года краткосрочные обязательства компании снизились на 2,5% — до 83,9 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 13,5%, до 119 млрд рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым