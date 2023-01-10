«Не можешь найти концов в полном бардаке»: в Татарстане провалили ликбез по росту тарифов ЖКУ

«Здесь уже совсем не пахнет девятью процентами»

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как и было обещано ранее, а на другую «космическую» сумму.

В комментариях группы «Республика Татарстан» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Зоя Захарова пожаловалась на несоответствие арифметических значений. «За ноябрь квартплата у меня в 2х ком.51.8 кв.м. квартире была 4434.24 рубля. За декабрь пришла 6060 рублей. Это не 9% ... Повышение 50%. Как так? Объясните пожалуйста», — пишет женщина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Жаркие споры развернулись и в официальной группе Набережных Челнов. Пользователи наперебой жаловались мэрии на рост коммунальных услуг за месяц.

— В ноябре Гкалл стоил 1920р, в декабре подняли до 2093р. Как раз на обещанные 9%! Разница всего 173р, да? Вроде копейки! Но почему тогда в итоге сумма такая большая? В ноябре я заплатила за отопление 1910р, а в декабре уже 3082р? Что-то здесь уже совсем не пахнет девятью процентами! Почему итоговая сумма поднялась на 60% то? — написала Василя Багирова.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В спор включились и другие комментаторы, требующие от администрации ответа на указанные вопросы.

— Дайте пожалуйста разъяснения! Примерно такая же ситуация, я думаю многие ждут от вас ответа. Нам за январь ждать по 15000 квартплаты? — задается вопросом Гульназ Сахипова.

В итоге администрация группы дала ответ на многочисленные жалобы. Там отметили, что начисление за жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством и производится в соответствии с общедомовыми и индивидуальными приборами учета с учетом тарифа, который устанавливается Государственным комитетом по тарифам Татарстана.

— Объем потребленной тепловой энергии и, соответственно, начисление зависит от температуры наружного воздуха, материала стен, класса энергоэффективности дома. Если Вы хотите разобраться в вопросе более подробно, вам необходимо обратиться за разъяснениями в управляющую компанию по месту жительства, — разъяснили в администрации.

Фото: Администрация города Набережные Челны/vk.com (скриншот)

Свою позицию высказал блогер и экономист Альберт Бикбов. Он отметил, что цифры платежей растут безотносительно возможностей граждан, а самые малообеспеченные вынуждены тратить весь свой доход на оплату ЖКУ.

— Более того, цифры роста оплаты за ЖКХ в платежках граждан никак не бьются с объявляемыми властью цифрами увеличения тарифов. Начинаешь разбираться и не можешь найти концов в полном бардаке (рост цен естественных монополий, управляющие компании, общедомовые нужды, калибровки счетчиков, свистопляска с вывозом мусора и прочий ЖКХ-ный макабр). Кажется, что какой-то вороватый коммунальный шайтан орудует в наших кошельках и никто с ним не может сладить (как и с самим Сатаной), — пишет эксперт.

«Проверить правильность начисления платы — не простой процесс»

С вопросом, почему татарстанцам приходят платежки с ростом больше, чем в 9%, «Реальное время» обратилось к Главному государственному жилищному инспектору Татарстана Сергею Крайнову.

— Надо посмотреть, какой объем тепловой энергии был потреблен в ноябре и в декабре. Рост стоимости за эту услугу произошел как за счет роста тарифов, так и за счет увеличения количества тепла, потребленного в многоквартирном доме за счет понижения температуры. Ноябрь все равно был теплее, чем декабрь. А говорить и пытаться сравнить и сказать, что где-то рост произошел на 20-30% — это не совсем правильно, — сказал Крайнов.

По его словам, самая дорогая услуга — это плата за тепло. Ее стоимость выросла на 6,5% у «Татэнерго» и «Казэнерго». У первой организации тариф вырос с 2006,23 до 2136,60 рубля. А у второй поднялся с 2041,97 до 2174,45 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По словам Крайнова, в первую очередь, в случае недовольства, собственники квартир должны обратиться в Управляющую компанию и попросить от них разъяснения.

— Если разъяснение устроит собственника или не устроит, или УК не даст ответа, то можно обратиться в надзорный орган, чтобы мы провели проверку. При этом непредоставление ответа тоже является административным правонарушением. По этой причине мы рекомендуем обращаться в УК письменно и на своем экземпляре ставить отметку, что УК приняла это обращение, — добавил собеседник.

Также Крайнов отметил, что проверить правильность начисления платы — это «не очень простой процесс». В первую очередь Госжилинспекция обращается в управляющую компанию. Специалисты запрашивают у УК информацию о площади жилых и нежилых помещений дома. Затем они оценивают площадь отапливаемого помещения общего имущества. Это лестничные клетки и коридоры подъезда. Они также берут посуточную распечатку тепловычислителя жилого дома и запрашивают у ресурсоснабжающей организации информацию о правильности начисления ресурсов Управляющей компании. Также эксперты смотрят, какие были использованы формулы при начислении платы. После всех проверок Госжилинспекция уже выносит свой вердикт по жалобам собственников.

«Важно разъяснять населению причины роста платежей»

Отметим, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги подорожали по всей стране на 9% с 1 декабря прошлого года. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости объяснять жителям республики причины роста платежей.

Он поручил Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начислений за оплату счетов коммунальных услуг.

— [Надо] организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки, — заявил он.

Как сильно изменились тарифы на ЖКУ?

В свою очередь, в Госкомитете Татарстана по тарифам объяснили изменение стоимости тарифов с 1 декабря 2022 года.

Например, рост тарифов за газ составил 8,5%. С декабря кубометр стоит 6,78 рубля, тогда как ранее он стоил 6,25 рубля.

Фото: Госкомитет Татарстана по тарифам

А тарифы на электроэнергию для населения выросли на 9%. С 1 декабря татарстанцы платят 4,68 рубля за кВт.ч, тогда как раньше они платили 4,3 рубля.

Повышение коснулось и тарифов в сфере обращения с отходами. Плата за услугу выросла в среднем на 4 рубля на человека. Это касается многоквартирных (103,93 рубля с человека в месяц) и индивидуальных (112,74 рубля с человека в месяц) жилых домов.

В целом еще в ноябре прошлого года председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев нашел плюс в декабрьском повышении цен. Он отмечал, что за счет этого индексация тарифов проводиться не будет вплоть до 1 июля 2024 года.



Куда идти жаловаться?



В Госкомитете также разъяснили, что в случае завышения начислений свыше 9% — нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Если речь идет только об электричестве или газе, то следует обращаться в Минпромторг Татарстана, а если об отоплении, водоснабжении и канализации — в Минстрой Татарстана.

Также по вопросам начислений можно обращаться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону горячей линии 236-36-36. Далее специалисты, если вопрос не касается тарифов, перенаправят обращение в нужное ведомство.

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Айрат Назипов