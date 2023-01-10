«Не могу сказать, что все прошло безоблачно и гладко»: в сфере ЖКХ Казани подвели итоги новогодних каникул

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За девять дней новогодних каникул в столице Татарстана зафиксировали 27 повреждений водопроводов и 437 заявок на засор канализации. «Для сравнения, за одну будничную неделю происходит до 60 отключений воды», — рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин.



— Подводя итоги новогодних каникул, не могу сказать, что все прошло безоблачно и гладко, — сказал он.

Искандер Гиниятуллин напомнил, что 7 января в городе отключилась котельная по улице Товарищеской, 21. Без отопления оставались 28 многоквартирных домов, одна школа и детский сад. Причина — прорыв трубопровода в здании по ул. Достоевского, 80. Режим отопления восстановили вечером того же дня. «Других серьезных отключений отопления в праздники не было», — заверил он.

Скриншот трансляции

— При этом в «Открытую Казань» поступило много жалоб на низкую температуру в квартирах ряда домов Ново-Савиновского района в сильные морозы. Особенно проблема коснулась домов 25, 26 и 27 кварталов улицы Гаврилова. Там 20 многоквартирных домов, это тупиковый район, где требуется регулировка гидравлического режима тепловых сетей, — сообщил Искандер Гиниятуллин. По его словам, проблему должны исправить в ближайшее время.

В праздники в Казани не было отключений электроэнергии и газоснабжения, заверил Искандер Гиниятуллин.

Как рассказал начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров, в городе за новогодние каникулы зарегистрировали 260 преступлений. «Всплеска криминальной активности не допущено, оперативная обстановка под контролем», — заверил он.



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Татьяна Демина