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Павел Ростовцев назначен тренером сборной России по биатлону

14:54, 10.01.2023
Павел Ростовцев назначен тренером сборной России по биатлону
Фото: krskstate.ru

Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил глава пресс-службы союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

— Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России, — приводит его слова «РИА Новости».

Павел Ростовцев — российский биатлонист, трехкратный чемпион мира, политик. Также он является заслуженным мастером спорта России, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года в эстафете. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.

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Антон Гаврилов
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