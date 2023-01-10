Павел Ростовцев назначен тренером сборной России по биатлону
Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил глава пресс-службы союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
— Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России, — приводит его слова «РИА Новости».
Павел Ростовцев — российский биатлонист, трехкратный чемпион мира, политик. Также он является заслуженным мастером спорта России, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года в эстафете. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.
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