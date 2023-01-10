Дело о «дареном» ребенке: в Казани стартовал суд, в Пятигорске участникам истории дали условные сроки

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня перед Ново-Савиновским райсудом Казани предстала молодая женщина, которую обвиняют — впервые за многие годы в практике местных судов — в незаконной передаче посторонним своего новорожденного сына. В СК и прокуратуре считают: сделка была заключена в декабре 2020-го, когда малышу было всего три недели. Новым местом жительства юного казанца стал южный город-курорт, но уже через пару месяцев из новой семьи его изъяли. После чего новый «папа» пошел под суд. Теперь дошла очередь и до биологической матери. Детали этого темного во всех отношениях дела выяснило «Реальное время».

Маме грозит до 10 лет?



На суд обвиняемая пришла со своим адвокатом и гражданским представителем. Последний перед началом заседания прикрывал свою доверительницу от камер журналистов и угрожал им проблемами.

От общения с прессой подсудимая отказалась. Ее защитник Ильяс Гарафиев воздержался от ответов даже на ключевой вопрос — созналась ли его клиентка в преступлении. Эта тайна была раскрыта в ходе самого заседания — вину молодая женщина не признает.

Журналистов перед стартом попросили удалиться из зала. Председательствующий по делу судья Шамиль Сунгатуллин принял решение о проведении процесса в закрытом режиме. Тем не менее в базе суда отражена фамилия обвиняемой по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа человека либо иные сделки в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии) — это София Акопян. По данным источников «Реального времени», она родилась в пригороде Казани, в данный момент безработная. Ранее привлекалась лишь к административной ответственности. Теперь, согласно УК, ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

При утверждении обвинения по делу прокуратура Татарстана сообщала версию следствия: расстаться с новорожденным его мать решила «ввиду тяжелого материального положения» — дала объявление о поиске новых родителей и вступила в сговор с двумя жителями Пятигорска. Якобы мужчина и женщина прилетели в Казань вдвоем, а улетели уже с малышом, на которого было получено свидетельство о рождении по сфальсифицированным документам.

Передача ребенка была безвозмездной, сообщал позицию надзорного ведомства по данному делу старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Впрочем, согласно санкции статьи 127.1 УК РФ, прибыльность сделки, предметом которой является человек, на юридическую квалификацию действий обвиняемого не влияет.

Сегодняшнее заседание шло меньше часа, но продуктивно — огласили обвинение, допросили представителя потерпевшего ребенка — сотрудницу органов опеки и попечительства, а также свидетельницу из Управления ЗАГС Казани. Других свидетелей не было. В процессе был объявлен перерыв, сообщила «Реальному времени» гособвинитель, помощник прокурора Ново-Савиновского района Азалия Гильманова.

На сегодняшнем заседании успели огласить обвинение, допросить свидетельницу из Управления ЗАГС Казани

Младенцу сменили имя, фамилию и отчество

Как удалось выяснить «Реальному времени», под суд жительница Казани пошла последней. Еще в июне вынесли приговор той самой паре из Ставропольского края, что всего за три дня в Казани обзавелась младенцем.

Силовики полагали: 42-летняя жительница Пятигорска взялась помочь своему знакомому в довольно сложном семейном вопросе. Для сохранения своего брака тот очень хотел стать отцом. Причем был готов растить и чужого малыша, главное — здорового. На одном из специфичных форумов для родителей, готовых хотя бы обсуждать такие сделки, помощница нашла молодую мать из Казани. Та родила малыша 5 декабря 2020 года, а уже 24-го за ним в Татарстан прилетели «гости» с юга.

По версии СК и прокуратуры, детали предстоящей сделки стороны обсудили еще в Сети. А после встречи в Казани и знакомства с ребенком и его мамой вместе отправились в ЗАГС — подавать заявления о добровольном установлении отцовства. Силовики считают — в этих заявлениях настоящая мама и будущий «папа» указали последнего в качестве биологического родителя малыша. А еще попросили при выдаче свидетельства о рождении сына изменить первоначальные ФИО, присвоенные после родов в больнице. В результате новорожденный Рафаэль стал Сергеем (оба имени ребенка изменены, — прим. ред.).

Как удалось выяснить «Реальному времени», под суд жительница Казани пошла последней

Нужные документы ЗАГС выдал 26 декабря, а уже на следующий день пятигорцы с ребенком улетели из Казани, прихватив и нотариальную доверенность на имя нового отца, где мать дает ему права и усыновить малыша, и представлять ее интересы в будущем. С такой доверенностью посторонний мужчина, считают правоохранители, мог спокойно увезти ребенка за границу, а в России — претендовать на все социальные блага, положенные настоящим родителям.

«Отец» с «посредницей» отделались условными сроками

В новой семье Сергей-Рафаэль оказался 27 декабря 2020-го. Но «сродниться» не успел — 18 февраля 2021-го его изъяли и поместили в детскую больницу Пятигорска.

А в декабре 2021-го на Ставрополье стартовал судебный процесс над новым «отцом» и помощницей. Согласно сайту Пятигорского горсуда, 3 июня 2022 года Юрий Билан и Вера Шинкина были признаны виновными ровно в том же преступлении, которое сейчас инкриминируют жительнице Казани. В пресс-службе суда «Реальному времени» уточнили — вину Билан и Шинкина не признавали.

Приговор на сайте не публиковался, однако в СК сообщали — оба отделались условными сроками: мужчине дали 3,5 года, женщине — на полгода меньше. Обоим суд установил испытательный срок в 2 года, в течение которого новый проступок может обернуться заменой условной посадки реальной.

Решение суда оспаривали и прокурор, и осужденные, но в августе — после рассмотрения жалоб Ставропольским краевым судом — приговор вступил в силу.

Со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах южная редакция «АиФ» делилась информацией, как обвиняемые пытались доказать следствию законность своих действий: якобы настоящая мать уверяла, что родила сына от приезжего из Пятигорска, а потом решила разыскать его и передать заботу о мальчике — временно, пока сама сдает сессию в вузе. «Помощница-посредница», по данным издания, делилась версией, что жительница Казани увидела на ее страничке в Сети снимок общего знакомого — отца своего ребенка, и попросила помочь с ним связаться.

В ходе судебного процесса эти версии защиты были отвергнуты. Одним из главных доказательств стала биологическая экспертиза, не подтвердившая отцовство ныне осужденного пятигорца, писали ставропольские журналисты. И делились инсайдом от правоохранителей, как вскрылась вся эта история: дескать, чужой ребенок не избавил семью «усыновителей» от старых конфликтов, и после новогодних каникул и ссор глава семьи сам признался силовикам, как за три дня стал отцом.



1 / 8 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

В Пятигорском отделе СКР возбудили уголовное дело. Опыт был: в 2010-м местные следователи занимались историей продажи малыша — сделка была заключена за 40 тысяч рублей прямо на городском рынке. Приговором суда в 2011-м «мать-продавец» и «мать-покупательница» получили одинаковые сроки — 3,5 года лишения свободы условно. В 2019-м в больнице Новопавловска заподозрили в афере роженицу, которая была мало похожа на фото в паспорте. Как позже установили силовики, паспорт принадлежал совсем другой женщине — покупательнице, что согласилась отдать за младенца 50 тысяч... В 2020-м в Буденновске роль «мамы за деньги» отыграла оперативная сотрудница, а биологическая родительница вместо 440 тысяч рублей получила уголовное дело.

В Татарстане дело Акопян — первое в своем роде за годы из тех, что дошли до суда. По данным источников «Реального времени», признаки преступления в действиях матери пятигорские следователи выявили еще в апреле 2021 года. По итогам своей работы выделили эти материалы в отдельное производство и направили коллегам в Казань. Здесь расследованием занимались сотрудники Ново-Савиновского следственного отдела Следкома по Татарстану. Обвинение утверждала прокуратура района.

Что до изъятого в Пятигорске ребенка, то его вернули в Казань — матери. На тот момент она еще не получила статус обвиняемой.