Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,35 триллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дефицит федерального бюджета в России по итогам 2022 года оценивается в 3,35 трлн рублей. Доходы составили 27,77 триллиона, а расходы — 31,11 триллиона, пишет РБК со ссылкой на данные Министерства финансов страны.

Выше, чем в 2022 году, дефицит федерального бюджета был только в пандемийном 2020-м. Тогда он достиг 4,1 триллиона рублей. В этом году сумма должна составить 2,9 трлн рублей.

За декабрь прошлого года дефицит федерального бюджета оценивается в 3,9 трлн рублей. Расходы составили почти 6,9 триллиона — это 22% от всего объема 2022-го.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2022 года расходы федерального бюджета составят «около 30 трлн рублей с лишним» вместо планируемых 29 триллионов. «После начала спецоперации изменились макроэкономические условия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленького объема ресурсов», — объяснил он.



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Татьяна Демина