В Казани снижается заболеваемость ОРВИ, но «ситуация остается напряженной»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в начале года зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ. Однако эпидпорог все еще превышен, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель начальника Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.



— На первой неделе нового, 2023 года, с 2 по 8 января, продолжается некоторое снижение заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен на 5,1%. Темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил минус 35,3% — рассказал он.

Рамиль Мухаматдинов уточнил, что говорить о «значительном снижении заболеваемости» пока рано. «Ситуация остается напряженной», — констатировал спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он напомнил, что на 49-й неделе 2022 года эпидпорог в столице Татарстан был превышен на 37%, на 50-й неделе — на 78%, на 51-й — на 73%. На завершающей 52-й неделе, с 26 декабря по 1 января, заболеваемость ОРВИ снизилась, но эпидпорог был превышен на 25,6%.

Также Рамиль Мухаматдинов сообщил, что медицинские организации Казани с 31 декабря по 8 января обслужили 27 053 обращения граждан, в том числе 15 053 вызова на дом сотрудниками поликлиник и 11 522 вызова — бригадами скорой помощи. Среднее количество вызовов в сутки на станции скорой медицинской помощи в праздничные дни составило 1 280.

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Татьяна Демина