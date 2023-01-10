В Татарстане объявили штормовое предупреждение — ночью ожидается до -40 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ночью в среду, 11 января, ожидается сильный мороз. В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью ожидается от -29 до -34 градусов. В отдельных районах Татарстана похолодает до -35..-40°С.

Днем 11 января в республике ожидается от -16 до -21°С. На востоке температура воздуха составит -24 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ночью 9 января на крайнем востоке Татарстана две метеостанции — Муслюмово и Бавлы — зарегистрировали -41°С. Как заявили в Гидрометцентре республики, такая температура воздуха «соответствует критериям опасного метеорологического явления «сильный мороз».



Аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9—19 градусов ниже климатической нормы установилась в Татарстане с 6 января. С этого дня и по 11 января действует штормовое предупреждение.



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Татьяна Демина