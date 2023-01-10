Ночью 10 января на востоке Татарстана похолодало до -42 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью 10 января 2023 года в Татарстане температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

6 января в западных районах Татарстана зафиксировали -23 градуса. Средняя суточная температура оказалась на 9°С ниже нормы для первой декады января.

Ночью 7 января в Татарстане похолодало до -29... –34 градусов. Ночные температуры воздуха 8 января составляли от –29 до –36°С, а 9 января — от –30 до –37°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре объяснили, что аномально холодная погода на значительной части европейской территории России, в том числе и в Татарстане, связана с влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс — в республику проникают очень холодные воздушные массы из арктических регионов.

С 6 января по сегодняшний день отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января в Татарстане колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. В начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40°С.

«Подобные понижения температуры воздуха, обусловленные ультраполярным вторжением арктического воздуха в республику, отмечаются сравнительно редко», — заявили в Гидрометцентре Татарстана. В качестве примера там напомнили о зиме в конце 1970-х годов. 1 января 1979 года на северо-востоке Татарстана, в Агрызском районе, температура воздуха опустилась до -52 градусов.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Ночью 11 января в республике ожидается от -29 до -34 градусов, а в отдельных районах похолодает до -35... -40°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина