Путин заявил, что сейчас особенно важен контроль за ценами

Несмотря на то что инфляция в России снижается, сейчас особенно важно уделять внимание контролю цен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

— Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению, — сообщил глава государства.

Он также отметил, что у ФАС много задач, а одна из них — это контроль за ценами.

— Сейчас это особенно важно, — подчеркнул Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь, Шаскольский заявил, что на данный момент «контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение». Он отметил, что речь идет не только о продовольственных товарах, но и лекарственных препаратах, нефтепродуктах, строительных материалах и услугах сотовой связи.

— Нами проведена работа, и в результате наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей, — отчитался глава ФАС.



В конце декабря глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции по итогам 2022 года, которая составила около 12%. В октябре 2022 года Россия была на 50-м месте по инфляции (12,6%) в мире, а самые высокие темпы роста цен пришлись на Зимбабве(268,8%).



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Илина Хакимова