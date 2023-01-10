«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Чебурашка» с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 082 245 827 рублей, а общие сборы «Холопа», составили 3 082 031 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката.

— Мы очень рады, что «Чебурашка» и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении кинотеатрального проката рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия, — сказал ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Комедия рассказывает историю о мохнатом зверьке по имени Чебурашка, который проживает в апельсиновой роще. По сюжету фильма, Чебурашка оказывается в небольшом городке у моря, где встречает Гену. В комедии снимались актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов и другие.

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Два года назад «Реальное время» писало, что киностудия «Союзмультфильм» заявила о намерении вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне.

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Айрат Назипов