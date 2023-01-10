Между Татарстаном и Марий Эл официально установлена граница

Регионы утвердили границы

Татарстан и Марий Эл официально утвердили границу — данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Ее протяженность составляет 334 километра, и проходит она в основном по территории лесных массивов и сельхозугодий северо-западной части республики. Со стороны Татарстана на границе расположены Зеленодольский, Высокогорский, Атнинский, Арский и Балтасинский районы, в Марий Эл — город Волжск, Волжский, Моркинский и Мари-Турекский районы. Наполнение ЕГРН точными сведениями — один из этапов реализации в Татарстане госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

— Установление точных координат границ между Марий Эл и Татарстаном будет способствовать более эффективному управлению земельными ресурсами, а также позволит минимизировать количество территориальных и земельных споров, вовлечет в правовой оборот неиспользуемые земельные участки и обеспечит гарантии прав на недвижимость, — подчеркнул важность задачи глава Управления Росреестра по РМЭ Аркадий Белкин.

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин также отметил, что граница между двумя субъектами не изменила свою конфигурацию. Работа над уточнением границ между двумя регионами велась на протяжении нескольких лет, с конца 2019 года.

Фото: novostibankrotstva.ru

Изначально в приграничных районах выявили более 40 проблемных участков, в рамках двустороннего сотрудничества были найдены решения по большинству вопросов. Для разрешения вопроса прохождения границы вблизи города Волжска силами Фонда пространственных данных Татарстана провели размежевание земельных участков Зеленодольского лесничества республики.

Процесс установления границы с Марий Эл велся на основе сбора информации из архивов, сведений из ЕГРН, картографических материалов, ортофотопланов разных лет, а также учитывалось мнение местных жителей об историческом прохождении границы обеих республик.

Татарстан утвердил границы с тремя соседними регионами из восьми

В целом протяженность границы Татарстана составляет 3 431 километр, республика граничит с восемью субъектами России. При этом в ходе работ по установлению границы изначально было выявлено более 570 проблемных участков — на сегодняшний день из восьми смежных границ в ЕГРН внесены три, сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.

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— В Татарстане продолжается активная работа по установлению границ с соседними регионами. Внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами России является ключевой задачей для органов государственной власти, ее выполнение позволит повысить качество наполнения информационных ресурсов, а также обеспечит инвестиционную привлекательность субъектов и эффективное управление земельными ресурсами. В настоящее время в ЕГРН внесены границы с Оренбургской областью, республиками Башкортостан и Марий Эл. Также подписаны Соглашения об установлении границ с Республиками Чувашия и Удмуртия, Самарской и Ульяновской областями. Что касается Кировской области, то в данном направлении ведется большая комплексная работа. Полагаем, что все границы Татарстана между субъектами Российской Федерации будут официально установлены в начавшемся году, — сообщил глава Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров.

Соглашение об уточнении границ Татарстан и Марий Эл заключили 12 августа 2022 года. Документ подписали главы регионов Рустам Минниханов и Юрий Зайцев. Через месяц соглашение о границе между РТ и Марий Эл утвердил Госсовет Татарстана. Перед этим документ был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и местному самоуправлению. Внесение уточненных данных о границах двух российских регионов в ЕГРН стало завершающим этапом работы.

Ангелина Панченко