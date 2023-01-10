По программе догазификации в Татарстане подключили 6 тысяч домовладений из планируемых 18 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане уровень газификации составил 99,5%. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, отметив, что это один из самых высоких показателей в России.

— Если предположить, что на год-два мы будем убаюканы этими цифрами, мы увидим, что мы скатимся до более худших значений. Двигаться вперед надо каждый день, — сказал Усманов.

По словам Усманова, специалисты выявили потенциал догазификации в 18 тысяч домов. От жителей Татарстана компания получила 17 408 заявок, при этом заключено 16 380 договоров. Газ доведен до границ участков 12 011 домов. На сегодняшний день подключено к газу порядка 6 тысяч домовладений.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в конце июля 2022 года по федеральной программе в Татарстане без участия средств граждан газопровод довели до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено на тот момент было почти 880 домовладений. По региональной программе догазификации построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков.

В марте сообщалось, что общий объем финансирования программы социальной догазификации в Татарстане, по предварительным подсчетам, составляет 4 миллиарда рублей. Тогда по программе социальной догазификации в Татарстане подключили лишь 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч.

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Айрат Назипов