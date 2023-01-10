Посольство России: страна вышла из антикоррупционной конвенции из-за действий СЕ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа по делам Совета Европы (СЕ) при посольстве России во Франции сообщила, что страна вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за действий СЕ. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

— Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы, — говорится в публикации посольства.

Уточняется, что теперь Россия не намерена участвовать в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. Кроме того, Москва может также денонсировать и другие соглашения.

Фото: flickr.com

Вчера президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

— Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в документе.

Отметим, что правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года, в конце декабря прошлого года.

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Максим Кокунин