Модернизация военкоматов и развитие ядерного щита: Сергей Шойгу озвучил планы на 2023 год
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступил в начале тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Так, он заявил, что в этом году необходимо модернизировать работу военкоматов, расширить арсенал современных ударных средств российских войск и доработать экипировку военных.
Приводим главные тезисы выступления:
- Необходимо постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок на Украине и в Сирии. На его основе нужно составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.
- Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности.
- Также будут повышать боевые возможности Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.
- В ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств.
- В кратчайшие сроки надо доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военных до самого высокого уровня.
- Необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будут активно использовать технологии искусственного интеллекта.
- Будет модернизирована работа военкоматов. Так, нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью.
- Также нужно обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.
- Необходимо улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы.
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