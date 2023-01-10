Новости общества

14:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Модернизация военкоматов и развитие ядерного щита: Сергей Шойгу озвучил планы на 2023 год

12:58, 10.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Модернизация военкоматов и развитие ядерного щита: Сергей Шойгу озвучил планы на 2023 год
Фото: t.me/mod_russia

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступил в начале тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Так, он заявил, что в этом году необходимо модернизировать работу военкоматов, расширить арсенал современных ударных средств российских войск и доработать экипировку военных.

Приводим главные тезисы выступления:

  • Необходимо постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок на Украине и в Сирии. На его основе нужно составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.
  • Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности.
Фото: t.me/mod_russia
  • Также будут повышать боевые возможности Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов.
  • В ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств.
  • В кратчайшие сроки надо доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военных до самого высокого уровня.
  • Необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будут активно использовать технологии искусственного интеллекта.
Фото: t.me/mod_russia
  • Будет модернизирована работа военкоматов. Так, нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью.
  • Также нужно обновить систему организации гражданской и территориальной обороны.
  • Необходимо улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:01
    за всё хорошее, против всего плохого
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также