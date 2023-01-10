«РИА Новости»: российские военные нашли планы наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог

Фото: Минобороны России

Командование ВСУ полгода назад планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командира одного из российских подразделений.

Уточняется, что такие отметки были обнаружены на украинских картах, найденных на покинутых войсками позициях под Авдеевкой. Ранее там размещались командные пункты противника. Карты отпечатаны по советским шаблонам. Так, например, Мариуполь на них все еще указан как Жданов.

— Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить], — рассказал военный.

Напомним, вчера председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища.

По его словам, из-за подготовки к наступлению река обмелела, что косвенно подтверждает факт возможного форсирования Днепра. Рогов отметил, что одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС.

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Максим Кокунин