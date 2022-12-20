Итоги дня: ЧП на газопроводе Россия — Европа, 5 млн за осквернение георгиевской ленты, Маск ищет главу Twitter
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 декабря:
- В соседней с Татарстаном Чувашии произошел пожар на газопроводе, после того как во время планового ремонта произошла утечка газа. Погибли трое человек, один пострадал и находится в шоковом состоянии. Глава республики Олег Николаев напомнил, что с помощью поврежденного в Вурнарском районе газопровода осуществляется перекачка газа в Европу. На фоне новостей о взрыве цена газа в Европе подскочила почти до $1260 за 1 тысячу кубометров.
- Госдума приняла закон о закреплении статуса георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Ее публичное осквернение повлечет за собой ответственность — уголовную либо административную. За публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
- Жительницу Тюмени, написавшую на асфальте «нет вобле», оштрафовали на 30 тысяч рублей по статьей КоАП России о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Надпись мелом на асфальте она нарисовала на площади «Единства и Согласия» 24 сентября, когда проходила акция против частичной мобилизации. Девушка уверяла, что фраза не имеет потайного смысла, так как она просто «испытывает неприязнь» к вобле.
- Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана. Он обратил внимание, что уходящий год был непростым, страна столкнулась с серьезными вызовами. Однако сплотившись, россияне продолжают плодотворно работать во благо республики и государства. Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов выразил представителям науки, культуры и искусства, в том числе дирижеру Анатолию Шутикову, татарскому поэту Газинуру Мурату, артистке Гульшат Шараповой.
- На сегодняшний день в 66 школах Татарстана 395 классов находятся на разобщении. Однако ни одной школы, закрытой из-за заболеваемости, на сегодняшний день нет. Опасений эпидемиологическая ситуация у Минобрнауки республики не вызывает — «школы будут работать, и учреждения дополнительного образования те мероприятия, которые запланированы, которые идут ежедневно, продолжат».
- Во время зимних каникул в Татарстане планируется провести свыше 2,5 тысячи новогодних мероприятий для школьников. Республиканскую новогоднюю елку с участием Рустама Минниханова посетят 8,5 тысячи детей, в том числе и из семей мобилизованных.
- Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков переизбран на новый срок. По итогам голосования — его избрали единогласно. Он был единственным кандидатом.
- Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении в команду защитника Даниила Журавлева. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона. В общей сложности за клуб из Казани Журавлев провел 133 матча и набрал 31 (6+25) очко при показателе полезности «+26». В этом же году он покинул клуб, перебравшись в США.
- Совет директоров АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска принял решение войти в уставный капитал ООО «Менделеевский химический завод». «Уставник» последнего составляет всего 10 тысяч рублей, а с приходом химзавода им. Л.Я. Карпова он увеличится до 281 миллиона.
- Прокуратура против досрочного освобождения осужденного экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова. На прошлой неделе Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство о его УДО, но сегодня сторона обвинения обжаловала это решение.
- Утром в Мензелинске в одном из частных домов произошел хлопок газа. В результате 59-летний мужчина получил ожоги 40% тела, его госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура в свою очередь организовала проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
- МЧС России хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на 2023—2025 годы. В список планируют включить ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска.
- ДТП с участием четырех машин произошло утром 20 декабря на 17-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово. Женщина за рулем Chevrolet Lanos превысила скорость, выехала на встречку и врезалась в «Газель», которая перевозила 11 пассажиров. После этого в нее влетели еще две легковушки. В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет и завалился на бок.
- В День работника органов госбезопасности «Реальное время» начинает совместный проект с Управлением ФСБ России по Татарстану — «Тайны архивов ТатЧК». Открываем его историей поимки завербованного американцами советского резидента в Лиссабоне — уроженца Чистополя Геннадия Сметанина в августе 1985-го. Парик, очки с капсулой яда, шифрограммы и бриллианты — все как в кино.
- Ситуация на рынке жилья в Казани достаточно «спекулятивная» — средняя стоимость в этом году значительно выросла — по данным «Циан» на 35%, достигнув 182,5 тысячи за квадратный метр, по информации сервиса «ДомКлик» — свыше 170 тысяч. В целом по Татарстану Росстат установил рыночную цену «квадрата» жилья на уровне 131 тысячи рублей за кв. м — пока данные приведены только за третий квартал года. Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов считает, государству следует отойти от утверждения средних цен на рынке недвижимости.
- Татарстан в новогодние каникулы посетят порядка 170—180 тысяч туристов, прогнозирует председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Он сообщил, что загрузка гостиниц уже высокая — на многие даты она достигла 95—97%.
- Публикация футболиста Лионеля Месси, капитана сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу в Катаре, набрала рекордное количество лайков. На 17:55 под ней насчитывалось 61 712 704 «сердечка». Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. Как отметил глава предприятия Николай Токарев, ранее эти страны публично заявили об отказе от поставок российской нефти.
- Популярные детские игрушки «Хагги Вагги» содержат в себе опасное химическое вещество. Помимо этого товары не обладают сертификатами качества, и часть из них реализуется на российском рынке бесконтрольно. Роскачество обнаружило в игрушках «Хагги Вагги» превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в четыре раза. Предложено ужесточить требования для реализации игрушек «Хагги Вагги».
- Американский предприниматель Илон Маск ищет нового главу Twitter. 12 декабря он организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста гендиректора. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter.
Ключевые события 300-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Южно-Донецком направлении у Константиновки и Золотой Нивы (ДНР) огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Поражен склад боеприпасов ВСУ в ЛНР, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.
- В районе н.п. Украинка (ДНР) вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300. Около Константиновки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
- Истребительной авиацией ВКС России сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. У Тимофеевки (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.
- Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ. У Северного (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8.
- Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьОбразованиеМедицинаПроисшествияНедвижимостьЭкономикаПромышленностьНефтьСпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым