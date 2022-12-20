Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума на пленарном заседании приняла закон в третьем чтении о присвоении статуса георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.

— В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты, — сказано в документе.

Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством России — уголовную либо административную.

Фото: duma.gov.ru

Кроме того, согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в ряде стран запретили использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Так поступили на Украине и в Латвии. А в апреле парламент Молдавии одобрил в третьем и финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки.



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Айрат Назипов