Роскачество признало игрушки «Хагги Вагги» токсичными для детей

Популярные детские игрушки «Хагги Вагги» содержат в себе опасное химическое вещество. Помимо этого товары не обладают сертификатами качества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Роскачества.

— Роскачество обнаружило в игрушках «Хагги Вагги» превышения по содержанию фенола, в одной из них — более чем в 4 раза, — сказано в публикации.

Также сообщается, что большая часть игрушек «реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия».

Помимо этого, в публикации отмечается, что игрушки «Хагги Вагги» не только небезопасны для ребенка, но и токсичны. Специалисты также рассказали, что в игрушках обнаружили химическое вещество фенол, которое считается вторым согласно классу опасности.

— Фенол — это вещество второго класса опасности, то есть высокоопасное (класс 1 — это яды), которое быстро всасывается в том числе через кожу, верхние дыхательные пути. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения, — говорится в сообщении.

Сегодня Роскачество также предложило ужесточить требования для реализации игрушек «Хагги Вагги».



В сентябре «Реальное время» проводило прямой эфир по поводу «Хагги Вагги» — тогда Роскачество по жалобам родителей российских детей начало проверку этих игрушек.

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Антон Гаврилов