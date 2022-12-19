Маск организовал опрос о своем уходе с поста главы Twitter

Предприниматель и руководитель Twitter Илон Маск организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. По его словам, он будет руководствоваться результатами этого голосования.

Опрос длится уже 12 часов. 53% голосовавших считают, что Маск должен покинуть пост главы Twitter.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.



Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева