Тайны архивов ТатЧК: как оборвалась карьера «чистопольского» агента ЦРУ

Полковник ФСБ в отставке рассказал «РВ» об охоте на шпиона американцев и его задержании в поезде «Казань — Москва»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (фото задержания Сметанина из архива ФСБ)

Как казанские чекисты ловили шпионов Японии, Германии и США, занимались реабилитацией Мусы Джалиля и сами становились жертвами политических процессов. В День работника органов госбезопасности «Реальное время» начинает совместный проект с Управлением ФСБ России по Татарстану — «Тайны архивов ТатЧК». Открываем его историей поимки завербованного американцами советского резидента в Лиссабоне — уроженца Чистополя Геннадия Сметанина в августе 1985-го. Парик, очки с капсулой яда, шифрограммы и бриллианты — все как в кино. Что осталось за кадром — «Реальному времени» рассказал участник той спецоперации Юрий Шимановский.

«В Казани о задании знали трое: я, начальник отдела и председатель КГБ ТАССР»



«В районе Казани скрывается особо опасный преступник, изменник родины. С ним — жена и дочка лет 12. Могут попытаться выехать в Москву на поезде. Нужна помощь в розыске», — такую вводную получил майор госбезопасности Юрий Шимановский от двух московских коллег из управления военной контрразведки КГБ. Инструктаж проходил в августе 1985 года в кабинете Ильдуса Хамитовича Галеева, председателя КГБ Татарской АССР, куда Шимановского вызвали в субботний день.

Позднее столичные чекисты признались — «плотно» следили за объектом и получили информацию, что он хочет бежать за границу, но перед этим намерен проститься с родней в Чистополе. Когда объект взял билет на поезд до Казани — отправились следом, но подозреваемый оказался хитрее — сошел на станции Юдино, а «наружка» не заметила. Из центрального аппарата КГБ пришел приказ — найти и арестовать.

Слежка за адресами родни в Чистополе результата не дала. Единственной ниточкой стала оперативная информация — до конца августа объект должен вернуться в Москву с женой и дочерью. Допустить этого было нельзя — вернувшись, он мог зайти в посольство любой западной страны и попросить политического убежища. Тут-то московским спецам контрразведки и понадобилась помощь местных коллег.

«Кто он такой, я узнал лишь через 2 года после спецоперации, когда нам прислали обзор по этому делу», — вспоминает 74-летний Юрий Иванович. Фото: Ирина Плотникова

— В Казани о задании знали трое: я, начальник моего отдела Назыйр Магсумович Рафиков (ныне покойный) и председатель КГБ ТАССР. При этом листочек с фамилией «Сметанин» показали только мне. Кто он такой, я узнал лишь 2 два года после спецоперации, когда нам прислали обзор по этому делу. Сейчас о нем уже можно говорить, а тогда я не имел права, — вспоминает 74-летний Юрий Иванович в разговоре с «Реальным временем».

Отец Шимановского тоже был офицером КГБ. Погиб в западной Польше в 1954 году, когда сыну было 6 лет. Поступить на службу Юрий Иванович собирался сразу после школы, но получил совет — получить высшее образование. Закончил КАИ по сложной специальности «Гироскопические системы и навигационные устройства», отслужил в армии офицером, и в 1975-м, после длительной спецпроверки, был принят в органы госбезопасности. А через 10 лет стал участником той самой спецоперации.

Под псевдонимом Миллион

На протяжении двух десятков лет государственной тайной оставался сам факт того, что кадровый подполковник Главного разведывательного управления СССР в конце 1983 года продался американцам и стал «кротом» ЦРУ. Правда, не сразу. Первоначально оценил свои услуги в миллион долларов, но платить ему такие деньги отказались. Тогда согласился сотрудничать за меньшую сумму — под расписку: «Я, Сметанин Геннадий Александрович, получил от американского правительства 365 тысяч долларов, в чем и расписываюсь и обещаю ему помогать». Нового резидента в ЦРУ проверили на детекторе лжи и за амбиции дали оперативный псевдоним Миллион.

За полтора года шпионской «карьеры» на счету предателя было 30 встреч с представителями иностранной разведки в СССР и за рубежом, где он передавал ксерокопии секретных документов и данных советской военной разведки и получал зашифрованные инструкции. Миллион был ценным «кротом». На момент вербовки числился в аппарате военного атташе СССР в столице Португалии Лиссабоне, хотя на самом деле с 1982-го являлся резидентом ГРУ.

На протяжении двух десятков лет государственной тайной оставался сам факт того, что кадровый подполковник Главного разведывательного управления СССР в конце 1983 года продался американцам и стал «кротом» ЦРУ. Фото: Максим Платонов

До вербовки Сметанин сделал блестящую карьеру в СССР. Родился в 1949 году в Чистополе в многодетной семье рабочего. Был восьмым среди братьев и сестер. Закончил восьмилетку, поступил в Казанское суворовское училище. После его окончания поступил в Киевское высшее командное общевойсковое училище. Служил в войсках. Позже направили в Военно-дипломатическую академию.

После изучения французского и португальского языков получил приказ на выезд в Лиссабон. На тот момент ему было 33 года. Через год стал отступником, правда, узнали об этом в СССР значительно позже.

В ходе расследования дела Геннадия Сметанина бывшие коллеги называли его алчным карьеристом...

Охота на «крота»... в билетных кассах

В августе 1985-го Сметанин-Миллион выехал на родину, в отпуск с женой и дочкой. Их внезапный уход от слежки под Казанью стал для чекистов шоком.

«Можно себе представить, какое, мягко говоря, оцепенение охватило всех, кто был «завязан» на этого человека. Несколько дней мы, что называется, рыли землю, «перепахивая» Казань во всех мыслимых и немыслимых направлениях, изматываясь сами и до седьмого пота загоняя местных сотрудников. Я до сих пор могу водить по Казани тематические экскурсии. Например, такую: «Казанские проходные дворы и подъезды», — делился позже командир подразделения группы «Альфа», участвовавший в спецоперации.

Шимановскому поставили задачу — проконтролировать продажу билетов на поезда московского направления и вычислить из общего потока пассажиров семью Сметанина

Казанский чекист Юрий Шимановский по проходным не бегал. В КГБ ТАССР он отвечал за направление контрразведки на объектах железнодорожного транспорта в Татарстане. И ему поставили задачу — проконтролировать продажу билетов на поезда московского направления и вычислить из общего потока пассажиров семью Сметанина. Казалось бы — чего сложного? Но во времена начала перестройки онлайн-продаж билетов и общей электронной базы не существовало. А главное — билеты на поезд не были именными и продавались без предъявления паспорта!

Зато в конце отпускного сезона традиционно наблюдался пик пассажиропотока — свободных билетов в кассах не было, люди выкупали лишь бронь. «На поезд «Татарстан» билет заказывался за 45 суток. Я сразу же двинул в центральные железнодорожные кассы, тогда они находились на Булаке. Стал искать заказ на два взрослых и один детский билет, понимая, что заказ может быть сделан на любую фамилию», — рассказывает Шимановский. Чтобы прошерстить все заказные конверты понадобилось почти три дня. А результат был отрицательным — бронь на рейсы Казань — Москва для родителей и ребенка на конец августа никто не заказывал!

Схожую проверку в кассах казанского аэропорта москвичи провели сами. Управились за день, но с таким же отрицательным результатом.

Во времена начала перестройки билеты на поезд не были именными и продавались без предъявления паспорта. Фото: pastvu.com (Казанский вокзал, 1985 год)

«Мы ничего не нашли, и тогда я сказал — еще есть бронь у начальника вокзала в Юдино, это станция в пригороде Казани. Проверил и оказалось — начальник выделил три места своей сотруднице, та просила для знакомых. И места были те, что мы искали — два взрослых и детский на вечерний поезд 25 августа 1985 года. До этой даты оставалось два-три дня», — продолжает рассказ Юрий Иванович.

Услышав про Юдино, руководитель московских контрразведчиков припомнил оперативные данные о том, что на этой станции живет дальняя родственница жены Сметанина. Тайный опрос десятков жителей поселка железнодорожников и скрытое наблюдение за домом той родственницы показали — посторонних здесь нет.

Стали готовить засаду в поезде, еще не зная, кому на самом деле достались те три билета.

«Проверил и оказалось — начальник выделил три места своей сотруднице, та просила для знакомых», — продолжает рассказ Юрий Иванович. Фото: Ирина Плотникова

Яд принять не успел

25 августа поезд на Москву прибыл из Казани на станцию Юдино, когда уже стемнело. Нужный вагон находился почти в хвосте, уже за окончанием платформы.

«Мы стояли в соседнем вагоне и смотрели, как люди садятся. Нужных не было, скоро должны были отправляться. Вдруг из темноты выплывает группа людей — двое мужчин, женщина и девочка, и когда к вагону подошли, начальник операции вдруг выдохнул: «Он». Видно, по фигуре узнал. Он ведь маскировался — парик черный, очки», — вспоминает казанский контрразведчик.

Перед Шимановским стояла задача — осуществлять взаимодействие с железнодорожниками в пути, но сначала обеспечить для группы задержания места в поезде, не ставя в известность сотрудников железной дороги о важности мероприятия и пресекая утечку информации. Такую утечку, например, непременно бы вызвала ситуация с полным освобождением целого вагона от обычных пассажиров, поэтому делать этого никто не стал.

В музее ФСБ. Фото: Максим Платонов

Пятерых сотрудников группы устроили в купе проводников, шестой должен был подменить соседа в купе Сметаниных еще до прибытия поезда на станцию Юдино. Тут возникла сложность — пассажир, успевший с комфортом устроиться и организовать для себя мини-застолье, наотрез отказался «переезжать». Передумал лишь после слов Шимановского, что на станции Юдино в его купе сядут двое санитаров с психически нездоровым пациентом, которого ждут в Институте имени Сербского. Когда Сметанины сели в поезд, за столиком в купе уже сидел сотрудник спецподразделения «Альфа».

«Он должен был выйти из купе следом за Сметаниным и произвести задержание. Сделать это планировалось, когда Сметанин пойдет в сторону туалета. У каждого тамбура поставили еще по сотруднику. А я должен был сделать так, чтобы пассажиров в этот момент в коридоре не было», — делится пенсионер Управления ФСБ России по республике Татарстан. По его словам, счет шел на секунды. Проводница по просьбе товарищей офицеров сообщила пассажирам, что санузлы открыты. И первым решил воспользоваться именно Сметанин. Правда, успел сделать по коридору лишь пару шагов, говорит Юрий Шимановский:

— Я видел, как ребята его взяли. Тот, что находился в купе, вышел следом, взял на удушающий прием и приподнял над полом. Второй сотрудник подбежал от дальнего туалета и поднял за ноги — в таком положении они несли этого «пассажира» задом до купе проводников. И, на наше счастье, никто из других пассажиров этого не видел. Потом я пару раз в купе проводников заглядывал — Сметанин сидел уже без парика и не в своем, его сразу же переодели в спортивное и забрали, все вещи. Потому что в его одежде могло быть, что угодно...

Как позже выяснилось, опасения были не напрасными — уже в Москве эксперты нашли в очках «чистопольского» резидента ЦРУ яд мгновенного действия. Схожий с тем, который был в ручке другого агента американских спецслужб Александра Огородника, который в 70-х был вторым секретарем советского посольства в Боготе (Колумбия), а позже в отделе Америки Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. Его завербовали на компрометирующей связи с испанкой, засняв одно из свиданий на кинопленку. Именно Огородник скопировал для ЦРУ секретный отчет «О состоянии и перспективах советско-китайских отношений», который госсекретарь США Генри Киссинджер называл самой важной разведывательной информацией, что он когда-либо читал на данном посту.

Раскрыли агента Огородника в 1977-м, после задержания он признал вину и решил собственноручно написать о своих преступлениях. Попросил для удобства вернуть ему привычную ручку. Сотрудники ничего не заподозрили, а потом выяснилось — в колпачке ручки была ампула с ядом. Агент Трианон покончил с собой. Его история нашла отражение в сценарии культового советского сериала о временах холодной войны «ТАСС уполномочен заявить».

Что до Сметанина, то он тоже просил чекистов — вернуть ему изъятые очки. Получил отказ и доехал до Москвы живым. Уже там при более тщательном досмотре в портфеле задержанного нашли инструкцию по связи с ЦРУ и шифроблокнот — в футляре от очков.

О дальнейшей судьбе этого брата информации в архиве УФСБ по Татарстану нет. Фото: Максим Платонов

Сметанина расстреляли, жену посадили

У супруги шпиона в прокладке кожаного ремешка обнаружили 44 бриллианта. Расследование показало — камни передал работавший на алмазных приисках в Якутии двоюродный брат Геннадия. О дальнейшей судьбе этого брата информации в архиве УФСБ по Татарстану нет. Зато известно — жену Сметанина также обвинили в шпионаже, в ходе следствия выяснилось — как секретарь-машинистка советского посольства она также представляла интерес для ЦРУ и была завербована мужем в 1984-м.

По словам Шимановского, жену Сметанина тоже досмотрели и арестовали прямо в поезде, но переодевать не стали. А вот изъятые таблетки не дали — предоставили свои, на всякий случай. «Держалась Сметанина спокойно. А дочка их плакала все время», говорит казанский ветеран службы госбезопасности.

В январе 1986 года Геннадий Сметанин был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. В июле того же года приговор привели в исполнение. Супруга также была осуждена — ее посадили на 5 лет. Дочку забрали родственники.

Сметанина сдал высокопоставленный «крот» в ЦРУ — глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс. Фото: fbi.gov

На данный момент уже известно — Сметанина сдал высокопоставленный «крот» в ЦРУ — глава советского отдела управления внешней разведки ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный в апреле 1985-го и работавший на советскую и российскую контрразведку девять лет. На его счету — не меньше десятка разоблаченных агентов из числа советских офицеров, часть которых, как и Сметанин, были приговорены в СССР к расстрелу. Впрочем, на момент получения информации о «чистопольском» резиденте он уже находился под подозрением у сотрудников КГБ. Основания предполагать худшее появились после одного из приемов в иностранном посольстве, где супруга офицера Сметанина блеснула весьма дорогими серьгами одного из европейских ювелирных домов. По некоторым оценкам, украшения советской женщины тянули… на 200 тысяч долларов.

Сам Эймс продержался на службе до февраля 1994 года, несколько раз проходя проверки в ЦРУ, в том числе — на «детекторе лжи». Повод для подозрений в его адрес дала серия проваленных секретных операций и слишком высокий уровень доходов. Как позже объяснял коллегам Олдрич Эймс, именно деньги толкнули его на сотрудничество с политическими оппонентами. По разным данным, за работу в интересах СССР и России он получил от 2 до 4,6 млн долларов. И пожизненный срок у себя на родине.