Алексей Фролов: «По цене жилья в Казани ситуация очень спекулятивная»

Средняя стоимость жилья на рынке Казани в этом году значительно выросла: по данным ЦИАН, на 35%, достигнув 182,5 тысячи за квадратный метр, по информации сервиса «ДомКлик» — свыше 170 тысяч. В целом по Татарстану Росстат установил рыночную цену «квадрата» жилья на уровне 131 тысячи рублей за кв. м — пока данные приведены только за третий квартал года.

Комментируя ситуацию «Реальному времени», первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов отметил, что государству следует отойти от утверждения средних цен на рынке недвижимости:

— По стоимости квадратного метра жилья в Казани ситуация очень вариативная, спекулятивная и нестабильная — есть в ней и плюсы, и минусы. Минусы с точки зрения того, что очень сложно подстроиться банковской системе и массовому потребителю по приобретению жилья. Но мое личное мнение: государство должно отойти в сторону в вопросе утверждения средней стоимости. В части решения социальных задач, по обеспечению жильем отдельных категорий граждан — эти вопросы регулируются внутри каждого субъекта. А с точки зрения принятия решений на федеральном уровне, если они являются публичными по оценке рынка, когда нам ставят и 150 тысяч рублей за кв. м, и выше — так нельзя говорить. Это то, что касается нашей столицы, возможно, там, где есть определенный спрос. Но республика — это не только Казань, но и другие населенные пункты, и там ценник совершенно другой.

Фото: realnoevremya.ru

В самом вопросе утверждения средних рыночных цен на жилье есть определенные спекулятивные моменты, отметил замминистра, подчеркнув, что не хотел бы «разжигать» эту тему. Жилье по социальным программам в республике реализуется по другой цене. «А то, что касается рынка, — здесь есть продавец и покупатель, но есть и такие продавцы, которым необходимо срочно продать, и они готовы продать дешевле. А оценку средней стоимости жилья я бы не стал давать. Если взять планшет, открыть на «Авито» «покупку квартиры», я уверен, что мы увидим стоимость и гораздо ниже. То есть реальная семья, которая приехала к нам в Казань, сможет найти квартиру за более низкую цену «квадрата», — убежден Фролов.

Продление льготной ипотеки — одно из главных событий года

Сегодня на встрече с журналистами в Минстрое республики подвели итоги деятельности строительного комплекса Татарстана за этот год. Так, установленный региону Минстроем России целевой показатель ввода жилья на 2022 год в объеме 3 092 тыс. кв. м был исполнен: на конец года Татарстан перевыполнил план на 12,2% относительно запланированных ранее показателей. Драйвером выступило индивидуальное жилищное строительство — 2 млн 239 тыс. кв. м, на долю многоквартирного инвестиционного жилья пришлось 747 тыс. кв. м, по соципотеке ввели 105,8 тыс. кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru

— К числу главных событий года для строительной отрасли можно отнести продление льготной ипотеки — это одно из самых важных решений, — ответил на вопрос «Реального времени» Алексей Фролов. — Второе важное событие — регулирование цены, решение приняли весной. Правительство очень четко и жестко работало, регулируя стоимость, установленную спекулянтами, которые пытались заработать на нашей общей проблеме. В-третьих, важно то, что ни одна из республиканских и федеральных программ не секвестирована, более того, принимается решение о том, чтобы поддерживать дополнительно ремонт инфраструктуры, чем мы сейчас плотно занимаемся. Есть определенные вызовы, с которыми мы выходили, Рустам Нургалиевич у нас возглавляет государственную комиссию Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде. Все вопросы были обговорены, на федеральном уровне нас услышали, и сейчас эти вопросы уже материализуются в документы и федеральные программы.

Татарстан продолжает удерживать лидерские позиции в Приволжском федеральном округе и входит в топ-5 регионов России по объемам ввода жилья. Если в начале 1990-х годов в республике вводили 1,2 млн кв. м, то начиная с 2007-го — сдавали уже не менее 2 млн. В прошлом году в республике впервые ввели рекордные 3,11 млн «квадратов» жилья, а в этом году уже преодолели прошлогодний результат. «При этом год еще не завершен, черту еще не подвели», — подчеркнул Фролов. В республике реализуется более 40 республиканских и около 20 федеральных программ по строительству и ремонту объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов, модернизации инженерной инфраструктуры и обновлению общественных пространств суммарным объемом свыше 122 млрд рублей.

Василя Ширшова