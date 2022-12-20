В казанский «Ак Барс» вернулся защитник Даниил Журавлев

Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении в команду защитника Даниила Журавлёва. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона.

Даниил Журавлёв родился 8 апреля 2000 года в Нижегородской области. Встал на коньки в три года. С шести лет находился в спортивной школе «Торпедо» НН, а с 12 — в системе «Ак Барса». За основную команду «барсов» спортсмен играл с 2019 года. В общей сложности за клуб из Казани Журавлёв провёл 133 матча и набрал 31 (6+25) очко при показателе полезности «+26». В этом же году покинул клуб, перебравшись в США.

Последний сезон хоккеист провел в АХЛ, где сыграл 14 матчей за «Колорадо Иглз». На его счету одна результативная передача.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, накануне «Ак Барс» на своем стадионе обыграл «Куньлунь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев. Голы в составе «барсов» забили Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Александр Радулов. В составе гостей отличился Клиффорд Пу.

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Айрат Назипов