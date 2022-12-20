Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Тукаевском районе Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Массовое ДТП с участием четырех машин произошло сегодня утром на 17-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ГИБДД, женщина за рулем автомобиля Chevrolet Lanos превысила скорость, выехала на «встречку» и врезалась в микроавтобус «Газель», внутри которого находились 11 пассажиров. После этого в микроавтобус влетели еще две легковушки.

В результате столкновения «Газель» вылетела в кювет и завалилась на бок.

Фото: ГИБДД Татарстана

— В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Chevrolet Lanos и один пассажир миркоавтобуса получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, — отметили в ГИБДД.

Отметим, что синоптики предупреждали о гололедице на дорогах. Кроме того, в отдельных районах республики утром наблюдался туман.

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Айрат Назипов