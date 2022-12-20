Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Тукаевском районе Татарстана
Массовое ДТП с участием четырех машин произошло сегодня утром на 17-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ГИБДД, женщина за рулем автомобиля Chevrolet Lanos превысила скорость, выехала на «встречку» и врезалась в микроавтобус «Газель», внутри которого находились 11 пассажиров. После этого в микроавтобус влетели еще две легковушки.
В результате столкновения «Газель» вылетела в кювет и завалилась на бок.
— В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Chevrolet Lanos и один пассажир миркоавтобуса получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, — отметили в ГИБДД.
Отметим, что синоптики предупреждали о гололедице на дорогах. Кроме того, в отдельных районах республики утром наблюдался туман.
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