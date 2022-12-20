Старейшее химпредприятие России «приправит» бизнес Тимура Метшина на 280 миллионов

Химзавод внесет в МХЗ 281 миллион рублей

Как стало известно «Реальному времени», совет директоров АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска принял решение войти в уставный капитал ООО «Менделеевский химический завод».

«Уставник» последнего составляет всего 10 тысяч рублей, а с приходом химзавода им. Л.Я. Карпова он увеличится до 281 миллиона. Такое решение единогласно одобрено советом директоров компании в составе семи человек.



mendeleevsk.tatarstan.ru (архив)

Также в АО «Химзавод им. Карпова» подтвердили обязательство МХЗ перед Минпромторгом России. Оно касается предоставления из федерального бюджета субсидии организации на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современной технологии.

Кто владельцы?

АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» основан еще в 1868 году и является одним из старейших химпредприятий России. Завод производит химическую продукцию для многих отраслей экономики. Также в сферу его деятельности входит производство технической химии, минеральных удобрений, химических реактивов, пищевых и кормовых добавок и активных фармацевтических субстанций.

Официальной информации о размере уставного капитала компании сегодня нет. В последний раз размер своего УК компания раскрывала десять лет назад. На тот момент он составлял 105,9 миллиона рублей.

За 2021 год предприятие отчиталось о чистом убытке в 40,2 миллиона рублей. При этом выручка от продажи составила 830,4 миллиона рублей.

Фото: mendeleevsk.ru

Согласно данным из открытых источников, химическим заводом им. Л.Я. Карпова владеют две компании: ООО «Джиэсем кемикэл» (ДСМК) и ООО «Эн-Хим». 51% акций принадлежит московской ДСМК. Она занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами.

ДСМК владеют шесть человек. В основном это московские и кировские бизнесмены. Половину компании контролирует Дмитрий Стержнев, который имеет бизнесы по производству военных машин, вложению в ценные бумаги и разработке компьютерного программного обеспечения. Остальную долю в ДСМК разделили между собой Михаил Генкин, Дмитрий Болдырев, Денис Крылов, Дмитрий Барменков и Сергей Швецов.

Если же говорить об ООО «Эн-Хим», то компании принадлежит 31% акций химического завода. Это нижнекамское предприятие, которое оказывает консультационные и информационные услуги. Единственным бенефициаром «Эн-Хима» числится Икрам Хусаинов.

Фирма была создана в 2019 году. По данным из открытых источников, у предприятия отсутствует собственный капитал. При этом прошедший год организация закончила с убытком в размере 11,9 миллиона рублей.

Пряный бизнес Тимура Метшина

ООО «Менделеевский химический завод» создано в мае 2020 года. Предприятие производит приправы и пряности. За 2021 год организация вышла в плюс. Ее чистая прибыль составила 2,5 миллиона рублей.

Владельцы компании те же, что и у химзавода им. Л.Я. Карпова, с одним лишь отличием. В этом случае фирмой владеют не только ООО ДСМК (51% акций) и ООО «Эн-Хим» (25% акций), но и ООО «Химические индустриальные технологии», которое принадлежит сыну мэра Казани Ильсура Метшина — Тимуру. У него 24% акций.

Фото: youtube.com (кадр из клипа «Нулевой километр», «Мураками»)

Штаб «Хим Интеха» находится в Казани. Как и в случае с «Эн-Химом», предприятие занимается деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг и тоже не имеет своего капитала.

Более того, детище Тимура Метшина в прошлом году получило доход в размере всего 3 тысяч рублей. Расходы фирмы куда выше — 1,2 миллиона рублей. Именно с таким отрицательным показателем компания и закончила прошлый год.

Отметим, что сам Тимур Метшин является членом совета директоров химзавода им. Л.Я. Карпова с 2018 года. Об этом его назначении можно подробно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов