Жительницу Тюмени оштрафовали по статье о дискредитации российской армии за надпись «нет вобле»

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Жительницу Тюмени, написавшую на асфальте «нет вобле», оштрафовали на 30 тысяч рублей по статьей КоАП России о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Виновной в совершении административного правонарушения ее признал Центральный районный суд города.



Надпись «нет вобле» жительница Тюмени написала синим мелом на асфальте на площади «Единства и Согласия» 24 сентября текущего года, когда проходила акция против частичной мобилизации. Дело Центральный районный суд Тюмени впервые рассмотрел в октябре.

В суде девушка заявила, что фраза не имеет потайного смысла, так как она «испытывает неприязнь к этой рыбе», сообщала объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Она же заверила, что не участвовала в акции против частичной мобилизации и узнала о ней только после задержания.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области

В октябре Центральный районный суд Тюмени, заслушав девушку, пришел к выводу, что она не совершала административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, «поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Производство по делу прекратили.

После этого инспектор отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени подал апелляционную жалобу, попросив вернуть дело на новое рассмотрение. Он заявил, что суд не учел наличие всех доказательств, которые свидетельствовали о том, что девушка дискредитировала Вооруженные силы РФ. Суд в итоге отменил постановление Центрального районного суда Тюмени и отправил дело на новое рассмотрение, по итогам которого девушку оштрафовали.

Поправки в КоАП России об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов государства и его граждан, поддержания международного мира и безопасности, приняли весной 2022 года.



Штрафы следующие: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юридических лиц. Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия, то наступает уголовная ответственность — штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.



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Татьяна Демина